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Капитан «Амкара» Занев: стараемся не искать крайних, а поддерживать друг друга

8 августа 2017, вторник. 11:25 Футбол

Капитан «Амкара» Петар Занев рассказал, что нужно пермскому клубу на старте сезона, чтобы улучшить свои результаты. В первых четырёх турах РФПЛ уральский клуб потерпел четыре поражения.

«Я с удовольствием вспоминаю весну 2015-го года, когда при сумасшедшей поддержке болельщиков мы обыграли почти всех лидеров чемпионата. Очень надеюсь, что и сейчас нам удастся совершить что-то подобное.

Для этого нужно только одно – поверить в себя и вернуть ту игру, которая приносила результат. В первом тайме матча с «Динамо» кое-что у нас уже стало получаться – мы и оборонялись надёжно, и стандарты стали получаться. Очень жаль, что грубые ошибки всё перечеркнули. Но надо же понимать и природу этих ошибок. Мне кажется, дело в том, что эмоции захлёстывают, и из-за этого уверенности не хватает. Но всё поправимо.

Результаты сильно влияют на настроение. Но у нас достаточно опытная команда, чтобы мы смогли справиться с этим. И дружная. Мы стараемся не искать крайних, а поддерживать друг друга. В такие дни особенно важно быть вместе», — цитирует Занева пресс-служба пермяков.

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Источник: Официальный сайт ФК "Амкар" Сообщить об ошибке
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Амкар Петар Занев
Новости. Футбол
8 августа 2017, вторник
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