Киевское «Динамо» усилилось защитником сборной Хорватии

Защитник загребского «Динамо» и сборной Хорватии Йосип Пиварич стал игроком киевского «Динамо». 28-летний футболист подписал с украинским клубом контракт на три года.
Пиварич получил в киевской команде 23-й номер. По данным иностранных СМИ, «Динамо» заплатило за игрока, который может сыграть в центре и на левом фланге обороны, около € 2 млн.
Пиварич в прошлом сезоне провёл за загребское «Динамо» 24 матча в чемпионате Хорватии и забил один гол. Также на счету защитника 13 матчей в составе сборной Хорватии.
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