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Перес: не собираюсь продавать Бэйла из «Реала», он один из лучших игроков в мире

9 августа 2017, среда. 00:54 Футбол

Президент «Реала» Флорентино Перес коротко прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА, а также сообщил, что не рассматривает возможность продажи форварда Гарета Бэйла, претендентом на которого считаются манкунианцы.

«Каждая победа важна для нас, мы делаем всё шаг за шагом. Бэйл? Я не собираюсь продавать его. Он игрок „Реала“, важная часть команды и один из лучших футболистов в мире.

Новые трансферы? Не думаю, что нам кто-то ещё нужен. Мы с Зиданом после победы в Лиге чемпионов решили продолжать играть той же командой", — приводит слова Переса Marca.

Моуринью: все понимают, что Бэйл останется в «Реале». С этим покончено
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Флорентино Перес Трансферы
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