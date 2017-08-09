Перес: не собираюсь продавать Бэйла из «Реала», он один из лучших игроков в мире

Президент «Реала» Флорентино Перес коротко прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:1) в матче за Суперкубок УЕФА, а также сообщил, что не рассматривает возможность продажи форварда Гарета Бэйла, претендентом на которого считаются манкунианцы.
«Каждая победа важна для нас, мы делаем всё шаг за шагом. Бэйл? Я не собираюсь продавать его. Он игрок „Реала“, важная часть команды и один из лучших футболистов в мире.
Новые трансферы? Не думаю, что нам кто-то ещё нужен. Мы с Зиданом после победы в Лиге чемпионов решили продолжать играть той же командой", — приводит слова Переса Marca.
Моуринью: все понимают, что Бэйл останется в «Реале». С этим покончено