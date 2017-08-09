Кучук: Калачёв после замены ушёл в раздевалку? Вы обращаете внимание на мелочи

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от победы над «Динамо» в матче пятого тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Понравилась сплочённость, командный дух. Если он есть, то обыграть нас сложно. Вышли 11 футболистов, которые играли друг за друга. Они не отвлекались на другие вещи, и это основное.
Тимофей Калачев после замены сразу ушёл в раздевалку? Это всё эмоции, зачем их обсуждать? Он сыграл хороший матч, а остальное футбола не касается. Вы обращаете внимание на мелочи.
Что касается усиления, то «Ростов» не обладает большими финансовыми возможностями. Когда мы покупаем игрока, то должны быть уверенны в нём. Что касается нападающего, например, сейчас у нас лечится Бухаров. Он уехал на обследование в Германию. Неделю будет лечиться, а потом, надеюсь, вернётся в строй. Кроме этого, очень хорошо проявляет себя Володя Дядюн. Он навязывает соперникам борьбу, создаёт для партнёров опасные ситуации, сам работает продуктивно. Также есть Шомуродов, который обладает хорошими игровыми качествами. Сегодня Элдор мог реализовать момент, который возник на пустом месте. Поймите, найти нападающего очень сложно. Это эксклюзивный продукт. У нас есть кандидатуры, мы работаем над этим. Но опять же, нужно быть уверенными на 1000 процентов, что этот человек нас усилит. Тогда это будет хорошая селекционная работа", — цитирует Кучука сайт «Ростова».