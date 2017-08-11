Шалимов: выезд к «Ахмату» всегда получается тяжёлым, тут попадаешь под давление

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу своей команды во встрече с «Ахматом» (3:2) в пятом туре РФПЛ, подчеркнув, что с командой из Грозного всегда тяжело соперничать на её поле.
«Как мы и ожидали, игра получилась тяжелейшей. Сюда всегда выезд получается тяжёлым. «Ахмат» при любых игроках и любом тренере дома играет очень агрессивно. Попадаешь тут под давление.
Мы довольны результатом, игру будем разбирать, не очень понравилось, как нам забивали голы. Мы низко садились и чуть ли не начинали отбиваться. А пропустив гол, приходили в себя. Мы довольны тем, что удалось реализовать свои моменты, особенно, по итогам контратак», — цитирует специалиста клубная пресс-служба «Ахмата».
«Краснодар» выиграл у «Ахмата» благодаря голу Игнатьева в компенсированное время