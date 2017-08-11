Почеттино: уверен, «Тоттенхэм» подпишет нескольких игроков в ближайшие недели

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино выразил уверенность в том, что до закрытия текущего трансферного окна состав «шпор» пополнят несколько новичков. В летний период лондонцы пока не делали приобретений, однако расстались с защитником Кайлом Уокером, который перешёл в «Манчестер Сити».
«Сейчас не так просто найти правильного футболиста, но я уверен, что мы подпишем нескольких игроков в ближайшие недели», — сказал специалист в эфире BBC Radio 5.
Ранее защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз выразил мнение о том, что его команде нужны новички, имена которых бы не пришлось искать в поисковике Google.
Почеттино: настало время обновить состав «Тоттенхэма»