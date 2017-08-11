«Фенербахче» проявляет интерес к защитнику «Зенита» Нету

Защитник «Зенита» Луиш Нету попал в сферу интересов «Фенербахче». Руководство турецкого клуба обсудило возможность перехода 29-летнего португальца во время переговоров о трансфере полузащитника питерцев Виктора Жулиано. Ранее сообщалось, что «Зенит» готов отпустить бразильца в Турцию.
Что касается нету, «Зенит» оценивает своего защитника в € 4 млн. Об этом пишет sporx.com. Ранее интерес к португальцу проявлял «Галатасарай».
Контракт Луиша Нету с «Зенитом» действует до лета 2019 года. В текущем сезоне Нету принял участие в 5 официальных матчах за сине-бело-голубых.
«Зенит» отклонил предложение «Валенсии» по Нету в размере € 5 млн