Бердыев, Карадениз и Рыжиков пришли на панихиду по умершему болельщику «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев и игроки команды Гёкдениз Карадениз и Сергей Рыжиков пришли на панихиду по болельщику, умершему во время матча 5-го тура РФПЛ «Рубин» — «Локомотив» (1:1). Встреча проходила на «Казань Арене» 5 августа.
Им оказался оказался председатель кассационного состава гражданской коллегии ВС РТ Вячеслав Грицков, у которого случился сердечный приступ.
Сразу после игры главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев выразил соболезнования семье умершего болельщика, а сегодня он вместе с Сергеем Рыжиковым и Гёкденизом Караденизом пришёл на панихиду прощания, сообщает «Бизнес Online».
Видео также можно посмотреть в YouTube.
«Рубин» выразил соболезнования в связи со смертью болельщика на трибуне