Смирнов: в матче ЦСКА — «Спартак» я за «армейцев», там играют друзья

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Смирнов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча красно-белых с ЦСКА в 6-м туре РФПЛ.
«Как «Спартак» в этом сезоне? По-разному. С «Краснодаром» — порадовал, с «Зенитом» — даже говорить нечего, а с «Арсеналом» опять порадовал. Но сейчас я за ЦСКА, потому что там играют друзья, я на их стороне. Братья Березуцкие — те люди, с кем я начинал в футболе. Поэтому переживаю за друзей. За „Спартаком“, честно говоря, не следил в последнее время. Надеюсь, ЦСКА сегодня будет в форме», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак». Начало — в 17:30 мск.
Пономарёв: матч ЦСКА – «Спартак» будет «нулевым»