«Марсель» на 87-й минуте вырвал победу над «Нантом»

«Марсель» вырвал победу над «Нантом» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 87-й минуте забил аргентинский полузащитник Лукас Окампос. «Марсель» набрал шесть очков, на счету «Нанта» пока что ноль баллов.
В следующем туре «Марсель», которым руководит экс-тренер «Ромы» и «Лилля» Руди Гарсия, дома сыграет с «Анже». Эта игра пройдёт 20 августа. «Нант» Клаудио Раньери в третьем туре на выезде сразится с «Труа» (19 августа).
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