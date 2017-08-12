«Бордо» обыграл «Метц», «Сент-Этьен» оказался сильнее «Кана»

«Бордо» победил «Метц» в матче второго тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Голами в составе «Бордо» отметились полузащитники Валентин Вада и Юнусс Санкаре.
«Сент-Этьен» во втором туре одержал выездную победу над «Каном» (1:0). Победный мяч в середине второго тайма записал на свой счёт форвард Ромен Амума.
В других матчах тура «Тулуза» переиграла «Монпелье» (1:0), а «Амьен» проиграл «Анже» (0:2).
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