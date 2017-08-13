Акинфеев — рекордсмен ЧР по по количеству побед над «Спартаком» за один клуб

12 августа в матче шестого тура российской Премьер-Лиги ЦСКА на своём стадионе одержал победу со счётом 2:1 над «Спартаком».
Голкипер и капитан «армейцев» Игорь Акинфеев стал рекордсменом чемпионатов России по количеству побед над «Спартаком» в составе одного клуба — 15, сообщает официальный сайт «армейцев».
Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич обыграл «Спартак» в чемпионатах России в 18-й раз за карьеру и стал абсолютным рекордсменом по этому показателю.
В прошедшей игре у красно-синих голами отметились Георгий Щенников и Витиньо, у красно-белых отличился Марио Пашалич.
ЦСКА — «Спартак». Головин продемонстрировал лучший показатель успешных обводок