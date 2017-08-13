Кокорин: про бомбардирскую гонку ещё рано говорить

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Ахматом» (4:0) в домашнем матче 6-го тура РФПЛ.
«Очень счастливы. Очередная хорошая игра, много забитых голов, полный стадион. После того как на стадионе поменяли поле, принципиально было здесь обыграть «Ахмат», но сейчас со всеми принципиальные игры. Не зря у «Зенита» было такое сильное усиление, не чтобы мы играли на удержание счёта, не на 1:0.
В первые 15 минут сегодня было тревожно, но потом собрались и забили. «Ахмат» не слабый, просто у нас пошла игра. «Ахмат» пока самый грубый клуб лиги.
Про бомбардирскую гонку ещё рано говорить. Главное, что сейчас получается забивать, и команда выигрывает. Крестики не ставлю, кому забил, но счастлив, что приношу команде пользу.
Нет желания по-другому праздновать голы", – передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Интервью с Кокориным смотрите на «Чемпионате».