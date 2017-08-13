175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кокорин: про бомбардирскую гонку ещё рано говорить

13 августа 2017, воскресенье. 22:38 Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал победу над «Ахматом» (4:0) в домашнем матче 6-го тура РФПЛ.

«Очень счастливы. Очередная хорошая игра, много забитых голов, полный стадион. После того как на стадионе поменяли поле, принципиально было здесь обыграть «Ахмат», но сейчас со всеми принципиальные игры. Не зря у «Зенита» было такое сильное усиление, не чтобы мы играли на удержание счёта, не на 1:0.

В первые 15 минут сегодня было тревожно, но потом собрались и забили. «Ахмат» не слабый, просто у нас пошла игра. «Ахмат» пока самый грубый клуб лиги.

Про бомбардирскую гонку ещё рано говорить. Главное, что сейчас получается забивать, и команда выигрывает. Крестики не ставлю, кому забил, но счастлив, что приношу команде пользу.

Нет желания по-другому праздновать голы", – передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Интервью с Кокориным смотрите на «Чемпионате».

Манчини — о том, способен ли Кокорин забить 35 голов в одиночку: надеюсь, что да
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Зенит Александр Кокорин
Новости. Футбол
13 августа 2017, воскресенье
23:43 Неймар забил свой первый гол за «ПСЖ» в дебютном матче
23:40 «Лацио» вырвал победу у «Ювентуса» в матче за Суперкубок Италии
23:36 Каррера поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку
23:32 Кокорин после 6 игр повторил свой результат прошлого сезона по системе «гол+пас»
23:27 Дзагоев: матч ЦСКА со «Спартаком» удался на ура!
23:25 Аленичев: «Енисей» победил «Авангард» за счёт мастерства, более высокого класса
23:23 «Зенит» стал самой посещаемой командой 6-го тура РФПЛ
23:15 «Зенит» — «Ахмат» — 4:0. Видеообзор матча
23:03 Гаджиев: «Амкар» провёл свой лучший матч в сезоне по содержанию
22:50 Кононов: «Ахмат» играл достаточно хорошо до удаления в матче с «Зенитом»
22:45 Лунёв — об игре рукой за пределами штрафной: моя ошибка, удалять надо было
22:41 Паредес: «Зенит» провозгласили чемпионом как-то рановато
22:38 Кокорин: про бомбардирскую гонку ещё рано говорить
22:34 Манчини: «Ахмат» — сильная команда, играть с ними нелегко
22:33 Баннер памяти «Курска», гол Жиркова в полёте — в фотообзоре «Зенит» — «Ахмат»
22:29 Сколари подтвердил, что Паулиньо перейдёт из «Гуанчжоу Эвергранд» в «Барселону»
22:22 Манчини — о том, способен ли Кокорин забить 35 голов в одиночку: надеюсь, что да
22:10 Фанаты «Спартака» выразили поддержку Каррере и его тренерскому штабу
22:07 Шалимов: счёт закономерен, «Краснодар» сегодня не заслужил победу
22:03 «Кубань» разгромила «Оренбург» в 8-м туре ФНЛ
22:03 Гаджиев: после ничьей «Амкара» с «Краснодаром» впечатления самые хорошие
21:56 «Зенит» разгромил «Ахмат» и стал единоличным лидером РФПЛ
21:55 Роналду не включён в стартовый состав «Реала» на матч с «Барселоной»
21:54 «Краснодар» — «Амкар» — 1:1: пермяки забили свой первый гол в новом сезоне РФПЛ
21:43 Лукаку: «МЮ» нужно продолжать работу над планом Моуринью
21:41 А. Заболотный: «Тосно» в матче с «Локомотивом» отлично сыграл на контратаках
21:36 Булыкин: футболисты «Локомотива» бились, но не хватило свежести
21:31 Чернов: думаю, «Тосно» адаптировался к РФПЛ
21:27 Кокорин забил гол в четвёртом матче РФПЛ подряд впервые в своей карьере
21:19 Тренер «Локомотива» Батуренко: в матче с «Тосно» не получилось ничего
21:12 Неймар дебютирует за «ПСЖ» в матче с «Генгамом»
20:56 «Волгарь» продлил безвыигрышную серию «Химок» в ФНЛ до пяти матчей
20:55 «Црвена Звезда» выиграла пятый матч подряд перед игрой с «Краснодаром» в ЛЕ
20:51 «Ювентус» и «Лацио» объявили стартовые составы на матч за Суперкубок Италии
20:47 Мирзов: во всех командах, которые выигрывают, игроки берут паузы, падают и лежат
20:45 Девушка Тарасова, Каррера и разбитое лицо – в фотообзоре «Локомотив» – «Тосно»
20:39 Тихонов: в «Динамо» СПб не выбивают мяч вперёд и не бодаются головами
20:32 Юрченко: «Зенит» не благодарил «Тосно» за победу над «Локо», мы не общаемся
20:29 Рыбусь – о проигрыше «Тосно»: сегодня был не наш день, но сейчас это уже история
20:29 Моуринью: обычно матчи со счётом 4:0 складываются по-другому
20:26 Гендиректор «Тосно»: победы в РФПЛ потихоньку становятся для нас ожидаемыми
20:22 В Испании утверждают, что Гарай взял время подумать, переходить ли в «Спартак»
20:21 Болельщики «Зенита» почтили память моряков подлодки «Курск» на матче с «Ахматом»
20:16 Фернандеш: тянуть время — это нормально в России, «Локо» мог повести себя так же
20:12 Мухаметшин: вводить мяч быстрее в концовке игры с «Локо» было можно, но не нужно
Все новости RSS
Партнерский контент