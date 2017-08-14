Фанат пришёл на матч «Барселоны» и «Реала» в необычной футболке Месси и Роналду

Болельщик посетил первый матч за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Реалом», который состоялся 13 августа на «Камп Ноу» и завершился победой «Королевского клуба» со счётом 3:1, в необычной футболке, сообщает Redgol.
Фанат является одновременно поклонником и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, и форварда «Реала» Криштиану Роналду, так что не нашёл лучшего способа поддержать обоих, чем объединить их футболки в одну, в результате чего появился игрок Меалдо, выступающий под номером «17».
Ответный матч за Суперкубок Испании состоится 16 августа в Мадриде.
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«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу» в первом матче за Суперкубок Испании