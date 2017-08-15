Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов продолжит карьеру в Норвегии. 24-летний футболист подписал контракт с «Тромсё», информирует официальный сайт норвежского клуба. Контракт рассчитан до 1 декабря этого года с возможностью продления ещё на три сезона.
«Я очень рад подписать контракт. Меня очень тепло приняли в клубе, и у меня сложилось хорошее впечатление от команды и города. Благодарю клуб за эту возможность. Норвежский чемпионат силён, думаю, я впишусь в него со своим стилем игры», — сказал Гасанов.
В минувшем сезоне Гасанов провёл за «Анжи» 19 матчей в чемпионате России, отметился одним автоголом и получил три жёлтые карточки.
По итогам прошлого сезона чемпионата Норвегии «Тромсё» занял последнее, 16-е, место в турнирной таблице и напрямую вылетел из элитного дивизиона.
Экс-защитник «Анжи» Гасанов подписал контракт с норвежским «Тромсё»