ЦСКА объявил стартовый состав на первый матч с «Янг Бойз» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Берне (Швейцария) на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф».
ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, М. Фернандес, Щенников, Вернблум, Головин, Дзагоев, Витиньо, Чалов.
Запасные: Помазун, А. Березуцкий, Набабкин, Миланов, Натхо, Кучаев, Оланаре.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «ЦСКА». Начало встречи запланировано в 21:45 по московскому времени.
Созин: ЦСКА надо играть с «Янг Бойз» вторым номером, ничего страшного в этом нет