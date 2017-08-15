«Янг Бойз» определился со стартовым составом на первый матч с ЦСКА

Главный тренер «Янг Бойз» Адольф Хюттер определился со стартовым составом на первый матч с ЦСКА в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Берне (Швейцария) на стадионе «Стад де Суисс Ванкдорф».
«Янг Бойз»: фон Бальмос, Бенито, Мбабу, Касим, фон Берген, Бертоне, Раве, Саного, Сулеймани, Оаро, Ассале.
Запасные: Вёльфли, Бюрки, Сов, Шик, Лотомба, Фасснахт, Нсаме.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Янг Бойз» — «ЦСКА». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
ЦСКА объявил стартовый состав на первый матч с «Янг Бойз»