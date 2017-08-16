Эффенберг: «Боруссии» Д вполне по силам доставить неприятности «Баварии»

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Штефан Эффенберг считает, что дортмундская «Боруссия» способна в очередном сезоне бросить серьёзный вызов подопечным Карло Анчелотти в борьбе за титул чемпиона Германии. Но Эффенберг подчеркнул, что для этого дортмундцам нужно будет избежать спадов.
«Думаю, что в этом сезоне «Боруссии» вполне по силам доставить неприятности «Баварии». Но для этого они должны показывать оптимальную игру и выступать на все сто процентов своих возможностей. Не думаю, что борьба за чемпионство развернётся между тремя или четырьмя командами, однако борьба между всеми будет более равной», — приводит слова Эффенберга интернет-портал Goal.
Кан считает, что в Бундеслиге у «Баварии» не будет конкурентов