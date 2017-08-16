Экс-менеджер «Байера»: «Бавария» — вторая в мире после «Реала»

Бывший менеджер леверкузенского «Байера» Райнер Калмунд считает, что есть только одна команда, которой в данный момент уступает мюнхенская «Бавария». Кроме того, Калмунд похвалил немецкий гранд за его позицию к трансферному рынку, в соответствии с которой клуб не покупает звёзд за астрономические суммы.
«Когда обращаешь внимание на последние пять лет, то очевидно, что «Бавария» — вторая в мире после «Реала». В «Баварии» обращают внимание на собственных воспитанников, берут молодых игроков и стараются делать из них звёзд. «Бавария» не участвует в сумасшествии трансферного рынка, работая экономно», — цитирует Калмунда tz.
Президент «Баварии» считает слабостью трату больших денег на покупку звёзд