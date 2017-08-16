Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав продлил контракт с «Аланьяспором» до 2020 года

Нападающий Вагнер Лав, известный в России по выступлению за ЦСКА, продлил контракт со своим нынешним клубом «Аланьяспором». Об этом сообщает пресс-служба турецкой команды.
Новый контракт 33-летнего футболиста рассчитан до 2020 года, в то время как прежнее соглашение теряло юридическую силу по окончании текущего сезона. После подписания договора Лав прокомментировал своё решение.
«Спасибо всем большое. Благодаря всеобщим усилиям контракт подписан. Я счастлив. Нам предстоит долгий путь. Мы все находимся здесь для того, чтобы выступить лучше, чем в прошлом сезоне», — сказал Лав.
В прошлом сезоне «Аланьяспор» занял 12-е место. Таблицу турецкой Суперлиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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