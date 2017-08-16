Дм. Черышев: думаю, Черчесов рассчитывает на Дениса в сборной России

Российский тренер Дмитрий Черышев рассказал, в каком функциональном состоянии находится его сын полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев, которого главный тренер сборной России Станислав Черчесов включил в расширенный состав сборной для участия в учебно-тренировочном сборе, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).
«Сейчас Денис начинает восстанавливаться после травмы, из-за которой не играл длительное время. Ему надо восстановиться и набрать обороты. Станислав Черчесов просматривает различные кандидатуры, чтобы перед чемпионатом мира попробовать в деле всех подходящих футболистов. Думаю, что он рассчитывает и на Дениса, и это правильно.
Денис находится в хорошем психологическом состоянии. Конечно, после долгого перерыва ему тяжеловато работать, он только неделю работает с мячом, но старается и понимает, что тренер на него рассчитывает. В «Вильярреале» также понимают, какой это по классу, качеству и желанию футболист. Да, матч с «Динамо» будет иметь полутоварищеский статус, но вы же помните слова Анатолия Тарасова из фильма «Легенда №17» — «Неважных матчей не бывает», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.