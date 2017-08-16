«Кардифф Сити» отказался продавать форварда Зохоре в «Халл» за £ 10 млн

«Кардифф Сити» отказался продавать форварда Кеннета Зохоре в «Халл Сити», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, сообщает Sky Sports.
По данным издания, информацию об отказе «Кардиффа» продавать 23-летнего датского футболиста за £ 10 млн (около € 11 млн) подтвердили в «Халле».
Зохоре перешёл в «Кардифф Сити» из датского «Оденсе» в 2016 году. В минувшем сезоне экс-форвард молодёжной сборной Дании принял участие в 29 матчах Чемпионшипа, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
«Халл Сити» уступил «Вулверхэмптону» — Слуцкий впервые проиграл в Чемпионшипе