Вальверде: «Реал» тоже будет проигрывать

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от ответного матча Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2). Общий счёт противостояния – 5:1 в пользу «сливочных».
«Мы проиграли этот титульный поединок. Следует признать, что временами соперник выглядел сильнее, особенно если говорить о начале первого тайма и концовке. У нас были шансы переломить ход игры, но мы их не использовали. Соперник активно шёл в прессинг и наказывал нас за потерю мяча. Нам нужно побыстрее оправиться в физическом плане, поскольку совсем скоро стартует чемпионат Испании. Суперкубок — это окончание предсезонной подготовки, хотя мы хотели выиграть этот титул. Нужно восстановиться и двигаться дальше — другого выбора нет. Стоит отдать должное „Реалу“, но всё только начинается. Нас ждёт длинный сезон. В футболе непобедимых нет, и нет никаких сомнений в том, что „Реал“ тоже будет проигрывать», — приводит слова Вальверде Marca.