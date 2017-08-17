Хёведес может продолжить карьеру в Англии

Защитник «Шальке-04» Бенедикт Хёведес может покинуть свой нынешний клуб, сообщает Bild.
Согласно информации источника, футболист может продолжить карьеру в одном из клубов АПЛ. Он уже контактировал с англичанами, обсуждая условия возможного контракта.
Действующее соглашение Хёведеса с гельзенкирхенским клубом в силе до лета 2020 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет около € 20 млн.
Ранее главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско лишил Хёведеса должности капитана команды, передав капитанскую повязку голкиперу Ральфу Ферману.