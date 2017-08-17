Томас Мюллер: предсезонная подготовка служит стимулом для меня

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отметил, что готов к предстоящему сезону. В последнем сезоне дела у футболиста сборной Германии в Бундеслиге складывались не лучшим образом: он принял участие в 29 матчах, отметившись лишь 5 голами. В основном составе игрок выходил на поле в 25 играх.
«Всегда стараешься подготовиться к сезону соответствующим образом. В моём случае дело именно так и обстоит. Предсезонная подготовка пошла мне на пользу и служит стимулом», — приводит слова Мюллера интернет-портал Goal.
Видео: топ-10 промахов игроков Бундеслиги по пустым воротам в сезоне-2016/17