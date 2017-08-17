Роиг: с покупкой Бакки трансферная кампания «Вильярреала» закончилась

Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг прокомментировал переход колумбийского нападающего Карлоса Бакки в испанский клуб. Трансферный лист Бакки принадлежит «Милану», а цвета «Вильярреала» он будет защищать до конца сезона-2017/18 на правах аренды.
«С покупкой Бакки трансферная кампания «Вильярреала» закончилась. Бакка – хорошее приобретение, но достойно играют и остальные футболисты нашей команды. Главное в том, чтобы у нас была сильная команда, способная конкурировать. Что же касается Бакки, то нам не хватало нападающего, и мы посчитали, что это подходящий вариант», — цитирует Роига испанское интернет-издание Sport.
«Вильярреал» объявил о переходе Бакки из «Милана» на правах аренды