Капитан «Ганновера» из-за травмы выбыл из строя ориентировочно до конца года

Полузащитник «Ганновера-96» Эдгар Приб, родившийся в Якутии, пропустит старт сезона в Бундеслиге и может не появиться на поле до конца 2017 года. Как сообщает Deutsche Welle, у 27-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.
Отметим, что недавно Эдгар Приб был назначен капитаном «Ганновера», который по итогам прошлого сезона вернулся в Бундеслигу. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах второй Бундеслиги, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. «Ганновер» занял 2-е место и завоевал повышение в классе.
Первый матч в Бундеслиге «Ганновер» проведёт 19 августа против «Майнца».
Уроженец Якутии стал капитаном «Ганновера»