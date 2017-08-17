Заммер раскритиковал Усмана Дембеле из-за его поведения

Бывший спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер подверг критике нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле. 20-летний футболист из-за желания перейти в «Барселону» нарушил контракт.
«Я считаю вполне нормальным, что Дембеле думает о переходе в одну из трёх сильнейших команд мира. Но нельзя проявлять неуважение к своему действующему контракту», — приводит слова Заммера Eurosport.
Ранее сообщалось, что Дембеле не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры с «Барселоной», вследствие чего дортмундцы отстранили его от занятий с командой.
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