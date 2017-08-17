Папастатопулос: У. Дембеле не может просто делать то, что хочет

Защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос раскритиковал нападающего команды Усмана Дембеле. 20-летний футболист очень хочет перейти в «Барселону».
«Усман – хороший парень. Однако он должен понять, что ни один игрок не является более важным, чем команда. Каждый должен понять, что должен работать на команду и быть в её распоряжении. Это относится и к Дембеле. Он не может просто делать то, что хочет. В этом вопросе ему следовало бы брать пример с Обамейянга», — цитирует Папастатопулоса Kicker.
Ранее сообщалось, что Дембеле не вышел на тренировку «Боруссии», надеясь таким образом ускорить переговоры с «Барселоной», вследствие чего дортмундцы отстранили форварда от занятий с командой.
Спортивный директор «Боруссии» М считает, что У. Дембеле вредит футболу