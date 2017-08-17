Скрипченко определился с помощниками в «Анжи»

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко определился с помощниками. В него вошли Арсен Акаев, возглавлявший в текущем сезоне «Анжи-2», и его помощник Вячеслав Сидорюк. Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба.
Место Арсена Акаева в «Анжи-2» занял Анзур Садиров, а его помощником назначен Алияр Исмаилов.
Вадим Скрипченко возглавил «Анжи» 14 августа, сменив на тренерском мостике Александра Григоряна, который накануне был назначен главным тренером московского «Арарата».
После шести туров «Анжи» занимает в РФПЛ 15-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Скрипченко: на сегодняшний день «Анжи» хорошо укомплектован