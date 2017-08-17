Каррера: «Спартак» продолжает работать над ошибками. Работаем-работаем-работаем

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выступил на пресс-конференции, посвящённой матчу с «Локомотивом». Игра 7-го тура РФПЛ состоится 19 августа, начало — в 17:30 мск.
«Самый ли сложный это период в моей карьере в России? Да, безусловно, это особенный момент. У нас не получается проявить себя конкретно исходя из нашей работы на поле. Но мы продолжаем работать над ошибками. Работаем-работаем-работаем.
Перед дерби все в хорошем состоянии. У меня большой выбор. Будут ли серьёзные изменения в составе, как это было в матче с «Арсеналом» после поражения от «Зенита»? Такая серьёзная ротация нужна была потому, что мы играли на третий день. На данном этапе команде не нужна ротация. Сейчас я не думаю, что это необходимо.
Возможен ли дебют молодых нападающих на фоне травмы Зе Луиша? У меня есть Мельгарехо, Бакаев и Давыдов», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.