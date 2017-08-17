«Спартак» почти договорился о переходе М'Байе Ньянга

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг близок к переходу в «Спартак», утверждает сайт авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, красно-белые предложили форварду четырёхлетний контракт, по которому тот сможет получать € 3 млн ежегодно без учёта бонусов, то есть в два раза больше, чем сейчас в «Милане».
Уже 17 августа московский клуб может окончательно договориться с «Миланом», и стоимость трансфера оценивается в € 18-20 млн. Всё идёт к тому, что стороны договорятся. Ньянг на фоне слухов об уходе пропустил последнюю тренировку россонери.
Ньянг, которым интересуется «Спартак», пропустил тренировку «Милана»