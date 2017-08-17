Московский «Арарат» усилился экс-полузащитником «Томи» Пугиным

«Арарат» объявил о подписании контракта с новым игроком. Новичком московского клуба стал полузащитник Алексей Пугин.
За время карьеры Пугин успел поиграть за кировские «Прогресс» и «Машиностроитель», вологодское и брянское «Динамо», волгоградский «Ротор», московское «Торпедо». Последним клубом 30-летнего футболиста была «Томь», за которую он провёл 58 матчей и забил 11 голов.
Ранее новым главным тренером «Арарата» был назначен бывший наставник «Анжи» Александр Григорян. После четырёх туров москвичи, набрав 10 очков, делят первое место с «Калугой» в зоне «Центр» ПФЛ.
Пугин не явился в расположение «Томи» без объяснения причин