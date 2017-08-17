Украинский защитник Дмитрий Немчанинов стал игроком «Крыльев Советов». Футболист подписал с самарской командой контракт сроком на два года.
«Защитник, выступавший в этом сезоне за донецкий „Олимпик“, будет играть в составе „Крыльев Советов“ под номером 23. Вчера в Москве он прошёл медобследование и сегодня присоединился к команде.
27-летний футболист выступал за украинские клубы «Динамо» (Киев), «Нива» (Винница), «Звезда» (Кировоград), «Волынь» (Луцк), «Черноморец» (Одесса). В ближайшее время Дмитрий будет заявлен за нашу команду", — сообщается на сайте «Крыльев».
«Крылья Советов» подписали контракт с украинским защитником Немчаниновым
Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»
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