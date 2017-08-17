«Атлетик» обыграл «Панатинаикос», уступая 0:2 к середине второго тайма

«Атлетик» одержал волевую победу над «Панатинаикосом» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча прошла в Афинах на стадионе «Апостолос Николаидис» и завершилась со счётом 2:3.
В первом тайме Робин Лод вывел греческую команду вперёд, а в начале второй половины игры Брайан Кабесас удвоил преимущество хозяев, однако затем забивала только испанская команда — дубль Арица Адуриса и гол Оскара де Маркоса принесли баскам победу.
В других матчах квалификации Лиги Европы «Виктория Пльзень» на своём поле переиграла АЕК из Ларнаки (3:1), «Лудогорец» был сильнее «Судувы» (2:0), а «Маккаби» из Тель-Авива одержал победу над «Альтахом» (1:0).
Ответные матчи в парах пройдут 24 августа.
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