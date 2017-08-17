«Аякс» дома уступил «Русенборгу» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Аякс» в Амстердаме с минимальным счётом уступил «Русенборгу». Единственный мяч норвежская команда забила на 77-й минуте — точным ударом отметился вышедший на замену во втором тайме Самуэль Адегбенро.
В другом матче австрийский «Ред Булл Зальцбург» в гостях со счётом 3:1 обыграл румынский «Вииторул».
Бельгийский «Брюгге» и греческий АЕК сыграли вничью 0:0, несмотря на то, что у гостей на 58-й минуте был удалён бывший игрок «Рубина» Марко Ливайя.