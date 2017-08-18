Л. Фернандес: Мбаппе не может определиться с будущим из-за интереса трёх клубов

Бывший полузащитник сборной Франции Луис Фернандес, являющийся ныне спортивным директором в учебном центре «ПСЖ», прокомментировал возможный переход в команду форварда «Монако» Килиана Мбаппе. По мнению Фернандеса, Мбаппе не может определиться со своим будущим из-за интереса сразу нескольких клубов.
«Ситуация с Килианом очень сложная. Он не играл на прошлой неделе против „Дижона“, поэтому вокруг него стало ещё больше слухов. Его переход в „ПСЖ“ будет непростой задачей.
Думаю, он размышляет о возможном переходе сразу в несколько клубов — „ПСЖ", „Реал", возможно, „Манчестер Сити". В английском клубе играет его друг, Бенжамен Менди. Но не думаю, что он уже принял решение. Он не играл в прошлое воскресенье, потому что ещё не определился, остаться в „Монако" или уйти. Килиану всего 18 лет, так что он должен принять решение вместе со своей семьёй и окружением.
Остаться в „Монако" ещё на один сезон — неплохой вариант для него. Мбаппе хочет играть в большом клубе, но „Монако" как раз является таковым. Они удачно начали новый сезон. Ему нужна конкурентноспособная команда, а „Монако" продолжает развиваться и двигаться вперёд. Там он не будет испытывать такого давления, как если перейдёт в „ПСЖ" сейчас.
Если он всё же перейдёт в „ПСЖ", то атакующее трио Кавани-Неймар-Мбаппе может выиграть много титулов, даже Лигу чемпионов. Это трио будет не хуже, чем связка Бэйл-Бензема-Роналду в „Реале"», — приводит слова Фернандеса Cadena Ser.