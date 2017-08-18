«Тоттенхэм» договорился о переходе Давинсона за рекордные для клуба £ 42 млн

«Тоттенхэм Хотспур» согласовал с «Аяксом» сумму трансфера защитника Давинсона Санчеса, передаёт The Guardian. За 21-летнего колумбийца «шпоры» заплатят £ 28 млн сразу и ещё £ 14 млн в качестве бонусов. Таким образом, сумма трансфера составит £ 42 млн, что станет новым трансферным рекордом лондонцев.
Ожидается, что о сделке официально объявят в ближайшие дни. Ранее появилась информация, что «Тоттенхэм» подпишет с Давинсоном контракт на пять лет.
В минувшем сезоне Давинсон провёл 32 матча за «Аякс» в чемпионате Нидерландов, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.