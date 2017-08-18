«Фрайбург» продлил контракт с главным тренером Штрайхом

Руководство «Фрайбурга» продлило контракт с главным тренером команды Кристианом Штрайхом, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
В клубе очень довольны работой этого специалиста, который возглавляет «Фрайбург» с 2011 года.
«Штрайх – специалист, умеющий добиваться оптимальных результатов из имеющихся возможностей. Он живёт ценностями нашего клуба, претворяя их в жизнь. Исходя из всего этого, мы с радостью продолжаем сотрудничество со Штрайхом», — сказал в связи с этим президент «Фрайбурга» Фритц Келлер.
Пока не сообщается, на какой срок продлил своё соглашение Штрайх.
По итогам предыдущего сезона «Фрайбург» занял в Бундеслиге 7-е место.
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