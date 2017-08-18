«Торино» предложил € 12 млн за Ньянга, которого хочет приобрести «Спартак»

Ещё одним претендентом на нападающего «Милана» М'Байе Ньянга, которого хочет приобрести «Спартак», стал «Торино».
Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клуб из Турина предложил за французского форварда € 12 млн и провёл встречу с агентом футболиста Мино Райолой.
Ранее источник сообщал, что «Спартак» готов заплатить за 22-летнего нападающего € 18 млн и достиг соглашения с «Миланом».
Определяющим фактором станет желание самого игрока, который сейчас рассматривает имеющиеся варианты. Отмечается, что Ньянг не отказался от мысли остаться в «Милане».
«Торино» может перехватить Ньянга у «Спартака»