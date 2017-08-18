Сигурдссон: меня не волнует сумма, в которую я обошёлся «Эвертону»

Полузащитник Гилфи Сигурдссон, который перешёл в «Эвертон» из «Суонси Сити» за «рекордную для клуба сумму», отметил, что не обращает внимания на цену, которую пришлось заплатить «ирискам».
«Меня не волнует сумма, в которую я обошёлся „Эвертону“. Я сам оказываю давление на себя, потому что должен хорошо играть за новую команду, создавать моменты и забивать голы. Это единственное, на чём я сосредоточен. Сейчас „Эвертон“ на подъёме, и я хочу помочь клубу», — цитирует Сигурдссона Sky Sports.
Точная сумма сделки не называется, но, по данным СМИ, «Эвертон» заплатил валлийскому клубу за Сигурдссона £ 45 млн (€ 49,3 млн).
«Эвертон» объявил о переходе Сигурдссона из «Суонси» за рекордную сумму