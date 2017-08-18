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Сигурдссон: меня не волнует сумма, в которую я обошёлся «Эвертону»

18 августа 2017, пятница. 23:17 Футбол

Полузащитник Гилфи Сигурдссон, который перешёл в «Эвертон» из «Суонси Сити» за «рекордную для клуба сумму», отметил, что не обращает внимания на цену, которую пришлось заплатить «ирискам».

«Меня не волнует сумма, в которую я обошёлся „Эвертону“. Я сам оказываю давление на себя, потому что должен хорошо играть за новую команду, создавать моменты и забивать голы. Это единственное, на чём я сосредоточен. Сейчас „Эвертон“ на подъёме, и я хочу помочь клубу», — цитирует Сигурдссона Sky Sports.

Точная сумма сделки не называется, но, по данным СМИ, «Эвертон» заплатил валлийскому клубу за Сигурдссона £ 45 млн (€ 49,3 млн).

«Эвертон» объявил о переходе Сигурдссона из «Суонси» за рекордную сумму
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Суонси Сити ФК Эвертон Гилфи Тор Сигурдссон
Новости. Футбол
18 августа 2017, пятница
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