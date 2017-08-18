Асенсио: «ПСЖ»? Спасибо, но нет. Я нахожусь в лучшем месте

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио ответил на вопрос о том, согласился ли бы он перейти в «ПСЖ», если бы французская команда заинтересовалась им. Ранее парижане совершили самый дорогой трансфер в истории мирового футбола, выкупив контракт Неймара у «Барселоны» за € 222 млн.
«ПСЖ»? Спасибо, но нет. Я нахожусь в лучшем месте, там, где хочу быть. Я всегда буду благодарен «Реалу» за то, что клуб сделал на меня ставку", — цитирует Асенсио Sky Sports со ссылкой на интервью футболиста испанскому изданию ABC.
Асенсио: надеемся отблагодарить болельщиков «Реала» титулами