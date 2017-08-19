Перишич согласовал новый контракт с «Интером» на € 5, 5 млн за сезон

Полузащитник «Интера» Иван Перишич близок к подписанию нового соглашения с миланским клубом и согласовал условия личного контракта. По сведениям Premium Sport, соглашение рассчитано до 2021 года, а заработная плата футболиста увеличится с € 3 млн до € 5, 5 млн за сезон.
Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему хорватскому футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы были готовы платить игроку € 7 млн в год, однако не сошлись по сумме компенсации с итальянским клубом. «Интер» рассчитывал получить за этот трансфер порядка € 50 млн, что не устроило англичан.
Текущее соглашение Перишича с «Интером» рассчитано до лета 2018 года.
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