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Миньоле: «Ливерпуль» боролся за топ-4 не для того, чтоб проиграть «Хоффенхайму»

19 августа 2017, суббота. 10:34 Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле поделился впечатлениями от выездной победы в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с немецким «Хоффенхаймом» (2:1).

«У „Ливерпуля“ есть только один способ игры — атаковать. Мы знаем, что способны много забивать, и остаёмся верны выбранному стилю. Мы были готовы к игре и показали хороший футбол, хотя только учимся играть в обороне.

Когда вы находитесь в центре внимания и играете на самом высоком уровне в АПЛ и Лиге чемпионов, всегда будет происходить нечто такое, что может вас сломать. Нужно быть сильным, чтобы справиться с этим. Мы целый год боролись за место в топ-4 не для того, чтобы проиграть «Хоффенхайму» и всё испортить", — цитирует Миньоле The Guardian.

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Источник: The Guardian Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Хоффенхайм Симон Миньоле
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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