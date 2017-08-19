Миньоле: «Ливерпуль» боролся за топ-4 не для того, чтоб проиграть «Хоффенхайму»

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле поделился впечатлениями от выездной победы в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с немецким «Хоффенхаймом» (2:1).
«У „Ливерпуля“ есть только один способ игры — атаковать. Мы знаем, что способны много забивать, и остаёмся верны выбранному стилю. Мы были готовы к игре и показали хороший футбол, хотя только учимся играть в обороне.
Когда вы находитесь в центре внимания и играете на самом высоком уровне в АПЛ и Лиге чемпионов, всегда будет происходить нечто такое, что может вас сломать. Нужно быть сильным, чтобы справиться с этим. Мы целый год боролись за место в топ-4 не для того, чтобы проиграть «Хоффенхайму» и всё испортить", — цитирует Миньоле The Guardian.
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