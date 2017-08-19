Сёмин: «Локомотив» не заслуживал счёта 0:2, у «Спартака» особо моментов не было

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал волевую победу над «Спартаком» (4:3) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«После первого тайма мы не заслуживали 0:2. У «Спартака» не было особо моментов. Мы сами организовали голы себе и не забили свой. Во втором тайме хорошо зашли ребята – и Миранчук, и Виталик Денисов. Появилось хорошее настроение, и мы выиграли матч. Не сказал бы, что везло с голами. Они были блестяще забиты с хороших комбинаций. Повезло в том, что на поле оказались игроки, которые не сдались при двух пропущенных голах.
Победы «Локомотива» над фаворитами и неудачи с аутсайдерами связаны, на мой взгляд, с концентрацией на матч. Над этим работаем, много об этом говорим, но проблемы сохраняются и по сей день. Работы — непочатый край.
Надо ли было удалять Алексея Миранчука? Я пересматривал Суперкубок, и мне казалось, что Адриано надо было удалить. Это жизнь. Посмотрите эпизод с Самедовым. Он заранее сделал шажочек вперёд и упал.
С чем связаны замены Рыбуся и Тарасова? Тарасов имеет микротравму ахилла, поэтому не стали дальше рисковать. Что касается Рыбуся, надо было вносить изменения на его позиции.
В прошлом году «Спартак» по эмоциям всех переигрывал. Если мы сравнялись с ними, то всё хорошо. «Спартак» в прошлом сезоне был для нас ориентиром», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.