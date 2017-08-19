Фернандеш: при счёте 0:2 я не был уверен в победе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Честно скажу, что было тяжко. Первые 25 минут мы выглядели неплохо, но первыми пропустили мы. Уходили на перерыв при счёте 0:2, но вытащили эту игру. Мы смогли отыграться в гостях у одной из лучших команд чемпионата. При 0:2 я не был уверен в нашей победе. Были сомнения, что достигнем такого результата. А вот когда случилось удаление…
Мой гол? Мы убежали в контратаку. Мне отдали мяч, я сместился в центр и пробил. Постарался пробить максимально сильно в створ ворот. Получилась странная траектория, и мяч зашёл в ворота.
Президент поздравил с победой. Этот матч многое значит. Тем более после поражения дома в матче с «Тосно». Так что важно было взять три очка», — передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.