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Клуб Дьякова добился первой победы в Турции, «Галатасарай» возглавил чемпионат

19 августа 2017, суббота. 23:43 Футбол

«Галатасарай» выиграл у «Османлыспора» в матче второго тура чемпионата Турции и возглавил таблицу. Встреча проходила в Анкаре на стадионе «Османлы — Еникент АСАШ» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

У «Галатасарая» отличились Майкон, Бафетимби Гомис и Толга Джигерджи, у «Османлыспора» — Сердар Гюрлер.

В другом матче второго тура чемпионата Турции «Сивасспор» на своём поле выиграл у клуба «Йени Малатьяспор» со счётом 2:0, одержав первую победу в турнире. Российский защитник Виталий Дьяков отыграл за хозяев весь матч.

Турция - Суперлига. 2-й тур
19 августа 2017, суббота. 21:45 МСК
Османлыспор
Анкара
1 : 3
Галатасарай
Стамбул
0:1 – Майкон – 14, 0:2 – Гомис – 31, 0:3 – Джигерджи – 56, 1:3 – Гюрлер – 58
Турция - Суперлига. 2-й тур
19 августа 2017, суббота. 21:45 МСК
Сивасспор
Сивас
2 : 0
Йени Малатьяспор
Малатья
1:0 – Коне – 41, 2:0 – Barrios Rita dos Martires – 66
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сивасспор ФК Галатасарай Виталий Дьяков
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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