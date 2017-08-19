Клуб Дьякова добился первой победы в Турции, «Галатасарай» возглавил чемпионат

«Галатасарай» выиграл у «Османлыспора» в матче второго тура чемпионата Турции и возглавил таблицу. Встреча проходила в Анкаре на стадионе «Османлы — Еникент АСАШ» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
У «Галатасарая» отличились Майкон, Бафетимби Гомис и Толга Джигерджи, у «Османлыспора» — Сердар Гюрлер.
В другом матче второго тура чемпионата Турции «Сивасспор» на своём поле выиграл у клуба «Йени Малатьяспор» со счётом 2:0, одержав первую победу в турнире. Российский защитник Виталий Дьяков отыграл за хозяев весь матч.