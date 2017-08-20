Скрипченко в дебютном матче повторил худший результат «Анжи» в РФПЛ

«Рубин» разгромил «Анжи» в матче 7-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Махачкалинцы проводили первый матч под руководством Вадима Скрипченко, сменившего на посту главного тренера Александра Григоряна.
«Анжи» повторил антирекорд клуба, во второй раз за свою историю проиграв со счетом 0:6 в матче РФПЛ. 9 июля 2002 года махачкалинцы на выезде проиграли «Шиннику» со счетом 0:6 в матче 14-го тура. При этом два из шести мячей «Анжи» пропустил в меньшинстве.