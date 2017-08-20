Фанаты «Селтика» поддержали ЛГБТ-движение во время матча чемпионата Шотландии

Фанаты «Селтика» во время матча третьего тура чемпионата Шотландиии с «Килмарноком» (2:0) выступили в поддержку ЛГБТ-движения. Болельщики вывесили на гостевой трибуне радужный баннер с надписью «A club open to all» («Клуб открыт для всех»).
Стоит отметить, что в эти выходные в Глазго проходит Pride Glasgow – фестиваль ЛГБТ. В начале августа клубы четырёх профессиональных футбольных лиг Шотландии присоединились к спортивному ЛГБТ-уставу, который направлен на максимально лояльное отношение к спортсменам нетрадиционной сексуальной ориентации.
Фотографию баннера можно посмотреть в «Твиттере».
Сборная США сыграет в форме с радужными номерами в поддержку ЛГБТ-движения