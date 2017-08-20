Лебедев: поступок Самедова должен послужить примером всем футболистам

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился впечатлениями от матча между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4) в 7-м туре российской Премьер-Лиги.
«Такие матчи, как «Спартак» — «Локомотив», не могут не нравиться. Это украшение нашего чемпионата. Встреча удивила количеством забитых мячей, потому что обычно в подобных матчах забивают по одному-два. Фантастическая игра что в первом тайме, что во втором, – лучший матч нашего чемпионата в этом году точно.
Как болельщик «Локомотива», ожидал, что команда выиграет, но до 46-й минуты настроение было печальное. «Спартак» не имел подавляющей силы, но смог забить два мяча, и отыграться с 2:0 было бы довольно непросто, если бы Александр Самедов не оказал добрую услугу, получив вторую жёлтую карточку. Именно его удаление помогло выиграть с таким крупным счётом.
В поступке Самедова меня обрадовал тот факт, что как настоящий спортсмен и прежде всего мужчина он нашёл в себе силы выйти к болельщикам и представителям СМИ и признать, что он подвёл команду. Его поступок должен послужить примером всем футболистам, которые очень редко находят в себе мужество извиниться после того, как подводят не только клуб, но и национальную сборную. Самедов проявил истинно мужские качества, за что ему большое спасибо. Молодец, что извинился.
После матча можно высказывать различные мнения: была красная карточка у Алексея Миранчука или не была. Но на поле всё решает судья. Его мнение окончательное и пересмотру не подлежит. В матче за Суперкубок Луис Адриано должен был получать вторую жёлтую карточку, когда ударил Дмитрия Тарасова. «Спартак» остался бы в меньшинстве и мог бы проиграть. Но судья Адриано пожалел. Вчера повезло «Локомотиву», и арбитр пожалел Миранчука. Это спорт – всё решает рефери, а он тоже человек, с эмоциями и переживаниями», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Видео с извинениями Самедова за удаление в матче с «Локомотивом» можно посмотреть на «Чемпионате».